حماس: العالم يدرك أن الاحتلال يمثل كل الشرور

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الملايين في مدن وعواصم شرق الأرض وغربها تخرج لترفع صوتها عاليا ضد العدوان الغاشم ونصرة للشعب الفلسطيني.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، إن الملايين حول العالم أدانوا جيش الاحتلال وجرائمه البشعة ضد الإنسانية، ما يؤكد أن العالم يدرك أن الاحتلال يمثل كل الشرور.

وأشار إلى أنه آن الأوان للحكومات الاستجابة إلى الحق والضمير والمعاني الإنسانية التي نصت عليها القوانين والقرارات الدولية وأن تتخلى عن صمتها على الانحياز الأمريكي الغربي للاحتلال وتعاملها بإزدواجية معايير فيما يتعلق بفلسطين وقضيتها وحقوق شعبها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، لليوم الـ88 على التوالي، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و185 شهيدًا، و57 ألفًا و35 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.