طعن زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية خلال مؤتمر صحفي

تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي ميونج، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه إلى صحفيين في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.



ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممددا على الأرض وجرحه مغطى بمنديل.



وكان لي لا يزال في وعيه عندما نقل إلى مستشفى. وقبض على المهاجم في مكان الواقعة، حسب المصدر ذاته.



وقال مسئول بمستشفى جامعة بوسان الوطنية إن إصابة زعيم المعارضة لا تهدد حياته، وإنه نقل إلى سول بعد تلقي العلاج الطارئ وإجراء أشعة مقطعية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان لي، زعيم الحزب الديمقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية عام 2022.



وعبر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدثة باسمه، كيم سو كيونج.



وشدد يون، على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".



كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.



لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.



وتجنب لي الاعتقال في سبتمبر، عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.



ولا يزال لي يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة، يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.