محامية بالجنائية الدولية: محكمة العدل بإمكانها إلزام إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية

علقت المحامية بالمحكمة الجنائية الدولية ديالا شحاتة، على مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الخميس المقبل، على خلفية تحريك جنوب إفريقيا لشكوى متعلقة باتفاقية دولية؛ لمنع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لـ «ستوديو الأخبار»، المذاع على قناة «تن»، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن لإسرائيل التملص من اختصاص محكمة العدل الدولية حيال هذه الاتفاقية (منع جرائم الإبادة الجماعية)، حيث ستصدر المحكمة قرارا حول ما إذا كانت حكومة إسرائيل ارتكبت جرائم جماعية أم لا.

وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية في أثناء سير إجراءات المحاكمة، يمكنها توجيه أوامر ملزمة لإسرائيل؛ لوقف أعمال الإبادة الجماعية، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا بالفعل في الشكوى التي تقدمت بها للمحكمة.

وعن حادث اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في ضاحية بيروت الجنوبية، على يد قوات الاحتلال، أوضحت أن إسرائيل تنفذ وعيدها باستهداف قيادات فلسطينية بلبنان، مؤكدة أن هذا الحادث سيؤثر على الأمن والاستقرار الاقتصادي في لبنان، الذي يعاني من حالة ترد منذ 3 سنوات.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد في جنوب لبنان، سواء من حزب الله أو من المجموعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في لبنان، أو على مستوى آخر في الأراضي السورية، منوهة بأنه من غير المستبعد وجود لقاءات وتنسيق بين قيادات حزب الله وقيادات فلسطينية في ضوء استمرار العمليات العسكرية.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت مؤخرا، طلبا لفتح دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.