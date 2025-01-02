الدكتور خالد عبد الغفار يتفقد مركز طب أسرة بنواج.. ويشيد بأداء الأطقم الطبية .. ويوجه بتكثيف حملات التوعوية المجتمعية بخدمات المركز





تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفي حميات طنطا بمحافظ الغربية، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستهل الوزير تفقده بزيارة أقسام (العناية المركزة - الاستقبال - الطوارئ - وحدة الغسيل الكلوي - العلاج الطبيعي - عيادة الأسنان- العيادات الخارجية) واطمئن علي جودة الأجهزة الطبية بالمستشفى وشدد على التزام الفرق الطبية وتقليل فترة انتظار المرضى.

وحرص وزير الصحة والسكان، على التأكد من توافر كل الاحتياجات والمستلزمات، مؤكدا ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالإبلاغ الفوري بما قد ينقص المستشفى من مستلزمات، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة محيط المستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى الجديد التي تقع على مساحة 2050 مترا مربعا، بإجمالي 137 سريرا وبتكلفة 173 مليون جنيه، وتتضمن 12 كرسي غسيل كلوي، و4 غرف عمليات وإفاقة، و72 سرير إقامة، و21 سرير عناية ورعاية مركزة، و10 أسرة للطوارئ، بالإضافة إلى سكن الأطباء، والتمريض.



وأوضح عبدالغفار، أن معدل التردد اليومي للمستشفي 415 حالة، بالإضافة 12859 حالة شهريا، بمتوسط تردد العيادات الخارجية 6391 حالة، ومتوسط 3637 حالة بقسم الطوارئ، ومتوسط 545 حالة بعيادة الأسنان.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استكمل جولته بتفقد مركز طب أسرة بنواج، واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة بالمركز بعيادات الأسنان، وصحة المرأة، وتنظيم الأسرة، وملفات طب الأسرة، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى غرفة المبادرات الصحية الرئاسية والتطعيمات، وتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة بالمركز، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية.

وأشاد الوزير بأداء الأطقم والكوادر الطبية بالمركز، لما لمسه من آراء إيجابية للمواطنيين بمستوى الخدمة الطبية التي يقدمها المركز، منوها بالتجهيزات الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

ولفت إلى تكثيف حملات التوعوية المجتمعية بخدمات المركز، مؤكدا أهمية دور الرائدات الريفيات في التواصل مع السيدات للاستفادة من خدمات مبادرة صحة المرأة.

واستمع الوزير خلال تفقده للمركز لشرح تفصيلي لعمليات التطوير والصيانة الدورية التي تتم بالمركز، والإجراءات التصحيحية التي تم إنجازها بنسبة 95 ٪، وفقا لحملات المرور التي تمت من قبل نواب الوزير.



رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.