الدكتور خالد عبدالغفار يتفقد مشروع إنشاء مركز أورام طنطا ويشيد بمعدلات الإنجاز

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام، ومركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الإنجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تابع جولته بمحافظة الغربية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالى 2 مليار جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلي لاخر التطورات والتجهيزات، حيث أكد الوزير ضرورة التعاقد مع شركة أمن ونظافة، كما أبدى بعض الملاحظات حول أعمال التشطيبات الجارية.



وأوضح «عبدالغفار»، أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294 سريرا، منهم 223 سريرا داخليا وحروق، ويضم 26 حضانة، 45 سرير رعاية مركزة، و33 ماكينة غسيل كلوي، 19 سرير استقبال وطوارئ، و21 عيادة خارجية، 11 غرفة عمليات، ذاكرا أن نسبة التنفيذ الفعلية للمستشفى بلغت 99%.

وتابع أن الوزير شدد في هذا الصدد على المستشفى كاملة التشطيب، لسرعة البدء في التشغيل، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة الغربية، مشيدًا بالتجهيزات الطبية للمستشفى ومعدلات الانجاز.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته الميدانية بتفقد موقع إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن اخر تطورات الانشاءات، والتجهيزات، مشيدا بمعدلات الإنجاز بالمركز الذي من المقرر أن يضم 244 سريرا، لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع بالإقليم.

وذكر «عبدالغفار» أن الوزير أكد اهتمام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين، قائلا "إن مستوى التجهيزات بالمستشفيات قيد الإنشاء فخر لكل مواطن، وأن التجهيزات بمستشفيات طنطا العام، ومركز أورام طنطا من أرقى التجهيزات الطبية على مستوى العالم وأن رؤية وزارة الصحة تضع المواطن في المقدمة لتقديم كافة السبل والخدمات الطبية".

وأضاف «عبدالغفار» أن مشروع مركز اورام طنطا سيقدم خدمات تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الاورام، ويستهدف علاج حوالي 20 ألف مريض سنويا، وبناء عليه يهدف مركز الاورام الجديد بطنطا الي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير المتوفرة في المركز القديم مثل (العلاج الاشعاعى، الطب النووي، الرنين المغناطيسي، زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة.

وتابع أن مركز أورام طنطا سيعمل بطاقة استيعابية تصل ل 244 سريرا يضم 26 سرير نخاع عظمي، 12 سرير رعاية أطفال، 34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرا بالقسم الداخلي.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور بيتر وجية رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.