استخدام مغنى الراب البريطاني ستور مزي الهاتف يحرمه من قيادة سيارته تسعة أشهر

قضت محكمة ويمبلدون الجزئية في بريطانيا اليوم الخميس بمنع مغني الراب البريطاني، ستورمزي، من قيادة سيارته الفارهة من طراز"رولز رويس" لمدة تسعة أشهر،بعد اعترافه باستخدام هاتفه أثناء القيادة في شوارع لندن.

جدير بالذكر أن الألبوم الأول للمغني /31 عاما/، والذي يحمل اسم "جانج ساينز آند بريير"، كان قد فاز بجائزة ألبوم العام ضمن جوائز "بريت" في عام 2018، حيث تم اختيار "ستورمزي" أيضا كأفضل فنان بريطاني منفرد، فيما يعد شرفا كبيرا ناله مجددا في عام 2020.

ومع ذلك، قال قاض في محكمة ويمبلدون الجزئية، إن سجل المغني الشاب - واسمه الحقيقي مايكل إبينازر أوو جونيور - على الطريق، ليس جيدا.