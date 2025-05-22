الكرملين: لا محادثات سلام مباشرة جديدة مقررة بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا لم تحددا موعدا لإجراء محادثات مباشرة أخرى لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بعد نحو أسبوع من عقد أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ عام 2022، وبعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجانبين سيبدآن مفاوضات لوقف إطلاق النار "فورا".

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، أنه "لا يوجد اتفاق ملموس بشأن الاجتماعات المقبلة. لم يتم الاتفاق عليها بعد".

وذكر بيسكوف أن عملية تبادل الأسرى "عملية شاقة للغاية" و"تتطلب بعض الوقت". لكنه أضاف أن "العمل مستمر بوتيرة سريعة، والجميع يبدي اهتماما بإتمامها بسرعة".

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية لتبادل الأسرى المحتمل، والذي وصفه بأنه "ربما النتيجة الحقيقية الوحيدة" للمحادثات في تركيا.

ونفى بيسكوف تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الخميس، ذكرت فيه أن ترامب أخبر القادة الأوروبيين، بعد محادثته الهاتفية مع بوتين الاثنين الماضي، أن الرئيس الروسي غير مهتم بالمحادثات لأنه يعتقد أن روسيا هي المنتصرة.

وقال بيسكوف "نعلم ما قاله ترامب لبوتين، ولا نعلم ما قاله ترامب للأوروبيين. نعلم التصريح الرسمي للرئيس ترامب. ما نعرفه يتناقض مع ما ورد في المقال الذي ذكرته".