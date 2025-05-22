نتنياهو يقرر إعادة وفد التفاوض الإسرائيلي بأكمله من الدوحة

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إعادة وفد التفاوض بأكمله من الدوحة بذريعة «الجمود في المفاوضات».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الخميس، إن رؤساء الوفد عادوا إلى إسرائيل أمس الأول، ومن المقرر أن يعود باقي أعضاء الوفد اليوم.

والثلاثاء الماضي، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، إن إسرائيل ستعيد كبار مفاوضيها من قطر، بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان: «بعد حوالي أسبوع من الاتصالات المكثفة في الدوحة، سيعود الأعضاء البارزون بفريق التفاوض إلى إسرائيل للتشاور، وستظل الفئة العاملة – في الوقت الحالي- في الدوحة».

وزعم البيان أن إسرائيل وافقت على مقترح، بناء على مقترح آخر قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي نص على الإفراج عن عدد من المحتجزين ووقف أطول لإطلاق النار.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس تطالب بإنهاء الحرب في غزة كشرط للإفراج عن المحتجزين المتبقين.

ويريد نتنياهو إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإلقاء حماس لأسلحتها، ونفي قادتها خارج القطاع، إضافة إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.



