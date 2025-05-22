كشفت وسائل إعلام عبرية أنه وابتداء من الأحد المقبل، ستبدأ شركة أمريكية بتوزيع مساعدات إنسانية على سكان قطاع غزة في أربعة مواقع مختلفة.

وبحسب الخطة، سيتم تقديم المساعدة بمرافقة أمنية إسرائيلية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «معا».

وجرى تحديد أماكن التوزيع في ثلاثة مواقع بالقرب من محور موراج، وموقع آخر جنوب محور نتساريم.

والأحد الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توقيع عقد مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل خطة تعمل عليها الولايات المتحدة مع إسرائيل، لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة.

وتدور الخطة حول إنشاء عدد قليل من مناطق التوزيع داخل قطاع غزة، تقدم كل منها الغذاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين.

وتقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.

ونوه توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.

وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها «تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة».