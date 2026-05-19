رئيس برلمانية العدل يدق ناقوس الخطر: خسائر البنجر تنذر بعزوف المزارعين عن زراعته وتهدد استقرار منظومة السكر

تقدّم النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ، دعا فيه إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الزراعة والري والموارد المائية، بحضور ممثلي المزارعين وشركات ومصانع بنجر السكر، لمناقشة التحديات المتفاقمة التي تواجه منظومة التوريد خلال الموسم الحالي، والعمل على الوصول إلى حلول عملية تضمن حماية المزارعين واستقرار الصناعة.

وأكد الشرقاوي أن مزارعي البنجر يواجهون ضغوطًا متزايدة نتيجة تأخر استلام المحصول من بعض المصانع، وعدم وضوح أسعار التوريد قبل موسم الزراعة، وتباين آليات احتساب نسب السكر والشوائب، فضلًا عن الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجور العمالة، في الوقت الذي لا يغطي فيه سعر التوريد الحالي التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يتسبب في خسائر اقتصادية متكررة تؤثر على المزارعين والشركات على حد سواء.

وأشار رئيس برلمانية العدل إلى أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل عاجل قد يدفع أعدادًا كبيرة من المزارعين إلى العزوف عن زراعة البنجر خلال المواسم المقبلة، بما ينعكس سلبًا على استقرار منظومة السكر، خاصة أن البنجر يُعد أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة لصناعة السكر وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن دوره في دعم الاقتصاد الزراعي وتوفير فرص العمل.

وطالب حزب العدل بوضع آلية عادلة وشفافة لإعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، مع إلزام المصانع بجداول زمنية واضحة لاستلام المحصول، إلى جانب تعزيز الخدمات الإرشادية الزراعية وتحسين آليات التقييم بما يضمن العدالة والشفافية للمزارعين.

وشدد الشرقاوي على أن دعم مزارعي البنجر يمثل جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الغذائي المصري، والحفاظ على استقرار منظومة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين والاقتصاد الوطني.