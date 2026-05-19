رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأ المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وأكد رئيس المجلس، في كلمته، أن عيد الأضحى يجسد أسمى معاني التضحية والفداء والتراحم والتكافل الاجتماعي، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

كما وجه التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب، متمنيًا أن تعود هذه المناسبة المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن تظل البلاد شامخة بوحدة شعبها وتماسك نسيجها الوطني.