هل تنذر القبة الذهبية الأمريكية بعصر جديد من عسكرة الفضاء؟

أعاد مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء منظومة الدفاع الصاروخية المعروفة باسم (القبة الذهبية) إحياء مبادرة ظهرت منذ عقود وأثارت الجدل، وقد يؤدي الشروع في بنائها إلى انقلاب في الأعراف المتبعة في الفضاء الخارجي وإعادة تشكيل العلاقات بين القوى الفضائية الأكبر في العالم.

ويقول محللون متخصصون في الفضاء إن الإعلان عن القبة الذهبية، وهي شبكة واسعة من الأقمار الصناعية والأسلحة في مدار الأرض بتكلفة متوقعة تبلغ 175 مليار دولار، قد يفاقم عسكرة الفضاء بوتيرة حادة، وهو اتجاه اشتد خلال العقد الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وفي حين أن القوى الفضائية الأكبر في العالم، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين، وضعت أصولا عسكرية واستخباراتية في مدارات فضائية منذ ستينات القرن الماضي، فقد فعلت ذلك سرا في معظم الأحيان.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، طالبت قوة الفضاء الأمريكية بزيادة القدرات الهجومية في الفضاء الخارجي بسبب التهديدات الفضائية من روسيا والصين.

وعندما أعلن ترامب خطة القبة الذهبية في يناير الماضي، كان ذلك تحولا واضحا في الاستراتيجية عبر التركيز على خطوة جريئة نحو الفضاء بتكنولوجيا باهظة الثمن وغير مجربة من قبل، وقد تمثل كنزا ماليا لشركات الصناعات الدفاعية الأمريكية.

وتتمثل الفكرة في إطلاق صواريخ من الفضاء عبر أقمار صناعية لاعتراض الصواريخ التقليدية والنووية المنطلقة من الأرض.

وقالت فيكتوريا سامسون، مديرة أمن واستقرار الفضاء في مؤسسة سيكيور وورلد فاونديشن للأبحاث في واشنطن، في إشارة إلى نشر الصواريخ في الفضاء "هذا أمر لا تحمد عقباه... لم نفكر حقا في التداعيات طويلة الأمد لذلك".

وقالت سامسون وخبراء آخرون إن القبة الذهبية قد تدفع دولا أخرى إلى نشر أنظمة مماثلة في الفضاء أو إنتاج أسلحة أكثر تطورا لتجنب الدرع الصاروخي، مما سيؤدي إلى تصعيد سباق التسلح في الفضاء.

ولم يرد البنتاجون على طلب للتعليق بعد.

وتباينت ردود فعل روسيا والصين، إذ عبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن "قلقه البالغ" إزاء المشروع، وحث واشنطن على التخلي عنه، مضيفا أنه يشكل "تداعيات خطيرة للغاية" ويزيد من مخاطر عسكرة الفضاء الخارجي وسباق التسلح.

وقال متحدث باسم الكرملين إن القبة الذهبية قد تجبر موسكو وواشنطن على إجراء محادثات حول الحد من الأسلحة النووية في المستقبل المنظور.

وتهدف خطة (القبة الذهبية) في المقام الأول إلى التصدي لترسانة متنامية من الصواريخ التقليدية والنووية لخصوم الولايات المتحدة، روسيا والصين، ودول أصغر مثل كوريا الشمالية وإيران. وتعد الخطة إحياء لجهود بدأت في حقبة الحرب الباردة من جانب مبادرة الدفاع الاستراتيجي للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والمعروفة باسم (حرب النجوم).

وكانت مبادرة الدفاع الاستراتيجي تهدف إلى نشر مجموعة من الصواريخ وأسلحة الليزر القوية في مدار رضي منخفض بإمكانها اعتراض أي صاروخ نووي باليستي يُطلق من أي مكان على الأرض، سواء بعد لحظات من إطلاقه أو في مرحلة الانطلاق السريع في الفضاء.

لكن الفكرة لم تنفذ بسبب العقبات التكنولوجية في الأساس، بالإضافة إلى التكلفة العالية والمخاوف من احتمال انتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية التي تم التخلي عنها لاحقا.

* "نحن مستعدون"

للقبة الذهبية حلفاء أقوياء أصحاب نفوذ في مجتمع التعاقدات الدفاعية ومجال تكنولوجيا الدفاع الآخذ في النمو، واستعد كثير منهم لخطوة ترامب الكبيرة في مجال الأسلحة الفضائية.

قال كين بيدينجفيلد المدير المالي لشركة إل.3.هاريس في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي "كنا نعلم أن هذا اليوم سيأتي على الأرجح. كما تعلمون، نحن مستعدون له".

وأضاف "بدأت إل.3.هاريس في وقت مبكر بناء شبكة الاستشعار التي ستصبح شبكة الاستشعار الأساسية لبنية القبة الذهبية".

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة سبيس إكس للصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك حليف ترامب برزت كشركة رائدة في مجال الصواريخ والأقمار الصناعية إلى جانب شركة البرمجيات بالانتير وشركة أندوريل لصناعة الطائرات المسيرة لبناء المكونات الرئيسية للنظام.

من المتوقع أن تُصنع العديد من الأنظمة الأولية من خطوط إنتاج قائمة. وذكر الحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في البيت الأبيض مع ترامب يوم الثلاثاء أسماء شركات إل.3.هاريس، ولوكهيد مارتن، وآر.تي.إكس، كمتعاقدين محتملين للمشروع الضخم.

لكن تمويل القبة الذهبية لا يزال غير مؤكد، فقد اقترح مشرعون من الحزب الجمهوري استثمارا مبدئيا بقيمة 25 مليار دولار في إطار حزمة دفاعية أوسع بقيمة 150 مليار دولار، لكن هذا التمويل يرتبط بمشروع قانون مثير للجدل يواجه عقبات كبيرة في الكونجرس.