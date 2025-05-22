39 دولة تدعم غزة في موجة ضغوط حاصرت إسرائيل

• بينها 24 دولة عربية وإسلامية تطالب بوقف الحرب وإدخال المساعدات، ودول أوروبية تلوح بعقوبات واتخاذ إجراءات دبلوماسية، وفق رصد الأناضول

شهدت الأيام الماضية موجة مواقف دولية متصاعدة داعمة لقطاع غزة، ومنددة بممارسات إسرائيل، التي تتهمها أطراف عديدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، وسط أزمة إنسانية خانقة.

ووفق ما رصدته الأناضول من تصريحات وبيانات رسمية صادرة عن تركيا و38 دولة عربية وغربية وأوروبية، فإن المطالب تركزت على وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتحذير من إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إسرائيل.

**مواقف دولية وإقليمية

** تركيا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في المجر الأربعاء، أن "السكان المدنيون في غزة يعيشون ما هو أشبه بالجحيم وسط أشد كارثة إنسانية في العصر الحديث".

ولفت إلى أهمية جهود العالم التركي في إرساء وقف إطلاق النار بغزة وإيصال المساعدات دون انقطاع وإعادة إعمار القطاع والمساهمة في الجهود من أجل عملية سلام دائمة.

** ألمانيا

عبر المستشار فريدريش ميرتس عن قلق بالغ تجاه الوضع الإنساني في القطاع، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن أي هجوم بري جديد على غزة هو "مبعث قلق بالغ".

** بريطانيا

تعهدت بتقديم 4 ملايين جنيه إسترليني (5.37 ملايين دولار) مساعدات إنسانية لغزة، مؤكدة أنه "لن تحقق إسرائيل الأمن بإطالة معاناة الشعب الفلسطيني"، وفق بيان للخارجية.

وجاء ذلك غداة إعلان بريطانيا الثلاثاء إلغاء محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب هجومها الجديد على غزة، واستدعاءها السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي.

** فرنسا وكندا

نددت فرنسا وكندا، في بيان، بإجراءات إسرائيل في غزة، ولوحتا باتخاذ "خطوات ملموسة" إذا لم توقف هجومها العسكري وترفع القيود على دخول المساعدات.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو أمام الجمعية الوطنية، الثلاثاء، أن التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، كما تخطط له فرنسا وبريطانيا وكندا، "لن يتوقف".

كما انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات صحفية، القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن وصولها إلى غزة لا يزال "غير كاف".

**إيطاليا

طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، السبت، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة، قائلا: "أوقفوا الهجمات، ولنعمل معا على وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن (الأسرى)".

** سويسرا

أعربت الحكومة، في بيان، عن قلقها العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وأعلنت أنها ستقدم هذا العام 20 مليون فرنك سويسري لدعم الجهود الإنسانية، بينها 11 مليونا للأونروا و9 ملايين لأربع منظمات إغاثية أخرى.

** اليونان

وصف وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابيتريتيس، في تصريح لأسوشييتد برس الثلاثاء، ما يجري في غزة بأنه "كابوس"، مشددًا على أن "ازدياد عدد القتلى يجب أن ينتهي".

** إسبانيا

دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في مؤتمر بالعاصمة مدريد، إلى استبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية بسبب حربها على غزة، أسوة بما حدث مع روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا.

وفي كلمة بالقمة العربية ببغداد السبت طالب سانشيز، بإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة على الفور.

** 7 دول أوروبية

طالب قادة سبع دول أوروبية، هي: إسبانيا، النرويج، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، وسلوفينيا، إسرائيل بالتفاوض "بحسن نية" لإنهاء حرب ورفع الحصار المفروض عليه.

وفي بيان مشترك صدر الجمعة، أعلن القادة رفضهم لأي خطط لتهجير الفلسطينيين القسري من القطاع أو تغيير ديمغرافي قسري، وقالوا :"لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".

كما طالبوا بـ"رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية، ووفقا للمبادئ الإنسانية".

22 دولة عربية

أسفرت القمة العربية التي عقدت السبت في بغداد عن دعوة إلى وقف الحرب فورا في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك وفقا للبيان الختامي للقمة التي تنظمها جامعة الدول العربية (22 دولة) سنويا.

** مصر

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية، نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبذل "جهود وضغوط ووساطة" لوقف حرب غزة، على غرار دورها التاريخي في إحلال السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات.

** الأردن

أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال القمة العربية، أن "أكثر من عام ونصف مضى على الحرب ولا تزال المأساة مستمرة وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين"، مشددا على أن "وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية هو الأولوية اليوم".

** السعودية

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، خلال القمة العربية، أن "الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب مواصلة الجهود لرفع المعاناة الإنسانية ووقف جرائم الاحتلال".

وأضاف أن المملكة تشدد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وترفض أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

** المغرب

دعا وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال القمة العربية، إلى وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي اجتماع بالمغرب حول حل الدولتين، أكد بوريطة أن هذا الحل هو "الخيار الوحيد الذي لا خاسر فيه، إذ يضمن حرية الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين، ويمنح المنطقة فرصا للتنمية والاستقرار".

** تونس

انتقد وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال القمة العربية، العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه "تدمير ممنهج يتفاقم يوما بعد يوم، ويمثل تحديا للقرارات الدولية والأعراف الإنسانية".

وأضاف أن "موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني لاستعادة كل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

** العراق

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال القمة العربية، إلى وقف الحرب على غزة، معلنا تقديم دعم بقيمة 20 مليون دولار للمساهمة في إعمار القطاع.

** فلسطين

دعا الرئيس محمود عباس، خلال القمة العربية، إلى "تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل وقفا دائما لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها هناك".

** لبنان

أكد رئيس الوزراء نواف سلام، خلال القمة العربية، دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه، خاصة حق تقرير المصير، معربا عن رفض لبنان لكل محاولات التهجير، وإدانته للسياسة الإسرائيلية القائمة على القتل الممنهج والتدمير الشامل في غزة.

** الجزائر

أكد وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال القمة العربية، أن العرب مطالبون اليوم بتعزيز التكاتف حول القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيتهم المركزية الأولى.

** الإمارات

علاوة على دعوات القمة، أعلنت الإمارات التوصل إلى اتفاق بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة، عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

** قطر

أكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء بمنتدى اقتصادي في الدوحة، استمرار جهود بلاده في الوساطة مع مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

** باكستان

أكد رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

** ماليزيا

أدانت، في بيان لوزارة الخارجية يوم 14 مايو، تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة "سعي الاحتلال إلى القتل والتجويع والتهجير الجماعي تحت غطاء التهجير الطوعي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف الفظائع ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.