3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، على 3 مناطق بجنوبي لبنان، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح بقضاء النبطية".

وأفادت الوكالة بـ"شن إسرائيل غارة ثانية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع في قضاء النبطية جنوب لبنان".

كما نفذت غارة استهدفت جبل الريحان بقضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، توغلت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ليف جنوب لبنان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 23 سبتمبر 2024.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى مساء الخميس 349 خرقا، ما خلّف 32 شهيدا و39 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.