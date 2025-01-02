 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
الخميس 2 يناير 2025 11:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وكالات
نشر في: الخميس 2 يناير 2025 - 10:15 م | آخر تحديث: الخميس 2 يناير 2025 - 10:15 م

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، على 3 مناطق بجنوبي لبنان، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة البريج عند الأطراف الشمالية لمنطقة إقليم التفاح بقضاء النبطية".

وأفادت الوكالة بـ"شن إسرائيل غارة ثانية استهدفت المنطقة الواقعة بين زحلتا وجباع في قضاء النبطية جنوب لبنان".

كما نفذت غارة استهدفت جبل الريحان بقضاء جزين بمحافظة جنوب لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، توغلت دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت ليف جنوب لبنان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 23 سبتمبر 2024.

وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله" ارتكبت إسرائيل حتى مساء الخميس 349 خرقا، ما خلّف 32 شهيدا و39 جريحا، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك