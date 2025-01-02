شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال شرق دير البلح.

كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب محطة بهلول في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



