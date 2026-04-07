صحة غزة: 10 شهداء و44 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 10 شهداء جدد، و44 إصابة.

وأعلنت ارتفاع ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 733 شهيدًا، و2034 إصابة، فيما جرى انتشال 759 جثمانًا.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و312 شهيدًا، و172 ألفًا و134 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ178 تواليا، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مصدر محلي بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع القصف المدفعي.

وذكر أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.