رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالاجتماع مع رؤساء الشركات البترولية الكبرى، بهدف إرسال رسائل طمأنة بشأن سداد مستحقاتهم المالية وإزالة جميع المعوقات التي قد تحول دون ضخ استثماراتهم.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد»، إلى أن التحركات أدت إلى بدء الشركات في ضخ استثمارات جديدة، موضحا أن توترات الظروف الجيوسياسية المحيطة تؤثر سلبا على التمتع بهذا الاستقرار.

ونوه إلى إضافة 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من مجموعة اكتشافات تم ربطها على الشبكة خلال الأيام الماضية، موضحا أن شبكة الخطوط المصرية البحرية والبرية «الأكبر في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل» وتسهل ربط أي آبار داخل مصر أو في الدول المجاورة بمحطات الإسالة للاستفادة منها سواء للسوق المحلي أو للتصدير للخارج.

وأضاف أن خط الغاز الإسرائيلي عاد للضخ بكامل قوته بواقع مليار قدم مكعب يوميا، مؤكدا أن مصر تحصل على الغاز بسعر 7.5 دولار، بدلا من استيراده بـ 22 دولارا في الوقت الحالي من الخارج.

وأوضح أن المشكلة أصبحت لا تقتصر على ارتفاع الأسعار ولكن كذلك لمدى توفر الغاز عالميا، مستشهدا بدولة الإمارات العربية المتحدة التي رفعت أسعار البنزين بنسبة تتجاوز 30% والسولار بنسبة أكثر من 70% خلال الأسبوع الماضي، رغم كونها بلدا منتجا وغنيا، ولكن التعامل مع الأزمة يفرض إجراءات لأننا «في حالة حرب».