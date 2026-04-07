وزير الخارجية يواصل اتصالاته لبحث جهود خفض التصعيد واحتواء الموقف المتصاعد بالمنطقة

فى إطار جهود خفض التصعيد واحتواء الموقف العسكرى المتصاعد بالمنطقة، واصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاته المكثفة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، و محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، و ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، والسيد جان أرنو المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط يوم الاثنين.

شهدت الاتصالات تقييما للأوضاع المتسارعة والجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وايران لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد، فى ظل خطورة المرحلة والمنعطف الدقيق الذي يشهده الإقليم.

وقد استعرض الوزير عبد العاطى الاتصالات المكثفة التى تبذلها مصر فى هذا الإطار، وشدد وزير الخارجية ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثى لن يكون اى طرف بمنأى عن تداعياته، مؤكدا أهمية ترجيح الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل توافقى يحقق التهدئة ويجنب المنطقة تداعيات واسعة النطاق.

فى هذا السياق، تناولت الاتصالات التداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة، وسلاسل الإمداد، والامن الغذائي وحركة التجارة الدولية، فضلاً عن أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط، وتم التأكيد خلال الاتصالات على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب لاحتواء التداعيات الواسعة لها وتجنب مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الامن.