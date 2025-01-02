وفد إسرائيلي في الدوحة لبحث الفرصة الأخيرة من صفقة المحتجزين

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كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الخميس، أن وفدا من المفاوضين الإسرائيليين سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة بهدف محاولة التوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

وكتب باراك رافيد الصحفي بالموقع على حسابه في منصة "إكس" إن: "مفاوضين إسرائيليين سيتوجهون إلى الدوحة يوم الجمعة في محاولة أخيرة للتوصل إلى انفراجة بشأن صفقة الرهائن".

ونقل عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن الوفد المفاوض يهدف للوصول لاتفاق قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه.

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير "منح المفاوضين الإسرائيليين صلاحيات مواصلة محادثات الدوحة بشأن الرهائن".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مصدر غربي مطلع على مفاوضات غزة قوله إن "حماس مهتمة بصفقة جزئية لكن إسرائيل هي من تعرقلها".

وأضافت: "طلبت إسرائيل رهائن أحياء أكبر عددا من الذين طلبتهم في الماضي".

وتابعت: "كانت إسرائيل غامضة بشأن نواياها بعد المرحلة الأولى من الاتفاق لكنها اليوم تعلن صراحة حتمية عودتها للقتال".

وأشارت المصادر إلى رفض إسرائيل إطلاق سراح بعض الأسماء التي قدمتها حماس من بين 200 أسير فلسطيني.