وزير الخارجية يشيد بالتعاون بين وزارتي الآثار والثقافة لاستعادة الآثار المصرية من الخارج

اجتمع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع قطاعات الوزارة المختلفة.

وشدد الوزير عبدالعاطي على الدور المتعاظم الذي أصبحت تلعبه الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة في تحقيق المصالح الوطنية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوزارات والهيئات الثقافية المختلفة لإبراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافي وحضاري وفكري مميز، وذلك عبر تكثيف الأنشطة الثقافية للسفارات المصرية في الخارج والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية، بما يعزز من مكانة مصر دولياً ويبرز الحضارة والتراث الثقافي المصري الفريد.

كما استمع الوزير لشرح حول الجهود المكثفة التي تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية من الخارج، مشيداً بالتنسيق القائم مع وزارتي السياحة والأثار والثقافة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية، كما شدد على أهمية وضع تصور شامل لسفاراتنا بالخارج للترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الحضارية والتاريخية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق القائم مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإيفاد الأئمة والوعاظ بالخارج، مبرزاً الدور الهام لمبعوثي وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح والاعتدال.