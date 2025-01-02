شهداء بالعشرات واغتيال قائد الشرطة بغزة مع أحد معاونيه

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تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥٤ من الحرب، مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال الـ٤٨ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ١٢ شهيدا و٤١ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٥٥٣ شهيدا و١٠٨٣٧٩ إصابة من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

واستشهد أحد عشر مواطنا بينهم خمس أطفال وامرأتان و١٢ إصابة، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعُرف من شهداء المجزرة اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومساعده العميد حسام مصطفى شهوان "أبو شروق".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس؛ ما أسفر عن استشهاد اربعة مواطنين وإصابة اثنين آخرين.

غزة والشمال

واستشهد تسعة مواطنين في قصف شقة سكنية لعائلة السويركي وتجمع للمواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لجزء من جباليا البلد وأحياء بمدينة غزة.

واستشهد الشقيقان حمزة وياسين عوني الشيخ في قصف الاحتلال على شمال غزة، ليلتحقان بوالدتهما وأشقائهما الذين سبقوهما في الاستشهاد.

وسط قطاع غزة

وقصفت الزوارق الحربية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع دون تسجيل إصابات.