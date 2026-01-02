استطلاع: أكثر من 90% من الألمان يعتبرون أنفسهم ملتزمين بالمواعيد

كشف استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من البالغين في ألمانيا يعتبرون أنفسهم أشخاصا ملتزمين بالمواعيد، إذ بلغت النسبة أكثر من 90%.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أجاب 69% من الألمان بـ"نعم" على السؤال عما إذا كانوا يرون أنفسهم ملتزمين بالمواعيد، فيما قال 24% "نعم إلى حد ما".

في المقابل، أجاب 1% بـ"لا" و6% بـ"لا إلى حد ما". وشمل الاستطلاع أكثر من 2000 شخص بالغ في منتصف ديسمبر الماضي.

وأظهر الاستطلاع وجود فروق بين الأجيال، إذ كانت نسبة الملتزمين بالمواعيد بين كبار السن أعلى بكثير من الشباب. فبين من تجاوزوا 80 عاما أكد الجميع تقريبا التزامهم بالمواعيد، وبين جيل "طفرة المواليد" (61 إلى 79 عاما) بلغت النسبة نحو 97%.

أما بين أبناء جيلي "إكس" و"واي" (من 29 إلى 60 عاما) فبلغت النسبة نحو 92%. في حين تراجعت النسبة بشكل واضح لدى جيل "زد" (18 إلى 28 عاما) لتصل إلى نحو 81%.

واتفق معظم المشاركين من مختلف الأجيال على أن "الالتزام بالمواعيد في ألمانيا أقل انتشارا مما كان عليه في السابق"، حيث أيد 70% هذه العبارة، وارتفعت نسبة المؤيدين للعبارة إلى أكثر من 80% بين كبار السن، فيما بلغت 62% بين الشباب حتى سن 28 عاما.