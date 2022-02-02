أجابت الفنانة شهيرة، عن سؤال حول رغبتها في العودة للتمثيل مرة أخرى، قائلة: «لولا الكورونا كنت زماني دلوقتي بشتغل».

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، أن التمثيل هو الشيء الوحيد القادر على إخراجها من حزنها بعد وفاة زوجها محمود ياسين، مؤكدة أن الأيام الماضية كانت صعبة عليها.

وذكرت أنها كانت في حاجة إلى شيء يساعدها على تجاوز أزمة فقدان من وصفته بـ«حبيب العمر»، مضيفة عن آخر عمل عرض عليها: «كانوا بيقولوا لي تحبي تعملي إيه، لكن مقدرش أعمل كده بعد الفترة الطويلة دي من الاعتزال».

وأكدت الفنانة شهير، أنها كانت ترغب في المشاركة بمسلسل «نصيبي وقسمتك»، لكن لو كانت الظروف مغايرة.

واقترحت المذيعة بسمة وهبة على الفنانة شهيرة تنفيذ أدعية عبر فيديوهات وبثها خلال شهر رمضان المقبل، لترد الأخيرة: «الأدعية حاجة جميلة».