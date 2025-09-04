استقبال حافل للفيلم السوداني ملكة القطن في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي

استقبل جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني بالتصفيق الحار والإعجاب الكبير، وذلك عقب عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة “أسبوع النقاد” بالدورة الـ82 للمهرجان. وأرسلت بطلة الفيلم مقطع فيديو وجهت فيه الشكر للجمهور.

تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، حيث تكبر “نفيسة” على قصص جدتها البطولية في مواجهة المستعمرين البريطانيين. ومع وصول رجل أعمال شاب بخطة تنموية جديدة تعتمد على القطن المعدل وراثيًا، تجد نفيسة نفسها في قلب صراع لتحديد مستقبل القرية، فتكتشف قوتها الداخلية وتنطلق لإنقاذ الحقول ومجتمعها، لتتغير حياتها إلى الأبد.

الفيلم من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، فيما وضع الموسيقى التصويرية أمين بوحافة، وتولى المونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.