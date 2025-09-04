مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين وموجات نزوح متواصلة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن حصيلة الشهداء لا تزال غير نهائية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متعددة من القطاع.

وأوضح أبو كويك، خلال رسالته على الهواء، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت، قبل لحظات، خيمة للنازحين جنوب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى ذاته.

وأضاف أن مستشفى الشفاء استقبل منذ فجر اليوم نحو 20 شهيدًا، نتيجة سلسلة غارات وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة من المدينة، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية كانت «عصيبة جدًا» على الفلسطينيين، خاصة مع تكرار استهداف خيام النازحين.

وفي غرب المدينة، أصيب نحو 15 مواطنًا إثر قصف استهدف خيامًا للنازحين في منطقة «الدوار الإيطالي»، كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، في غارة استهدفت خيمة بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

كما طال القصف الإسرائيلي شققًا سكنية في حي الصبرة وحي الدرج، فيما تكثف القصف المدفعي على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية على حي التفاح شمال شرق المدينة.