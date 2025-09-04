الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، عن أسماء الفائزين في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضح المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر الهيئة، أن الفائزين هم:

مجدى السيد عبد الله البرى في الغربية، والذي حصل على 217 ألفا و193 صوتا.

هشام محمد مجدى محمد عبد الحميد البرى في بنى سويف، وحصل على 139 ألفا و467 صوتا.

ومجدى سعد على زايد في الاسماعيلية، وحصل على 39 ألفا و216 صوتا.

وفاز محمد عبد العليم حسين محمد في الأقصر، وحصل على 51 ألفا و203 أصوات.

وفاز عبد الحكم أحمد جبالي عيسى في الوادي الجديد وحصل على 17 ألفا و209 أصوات.

وأكد بدوي أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي جرت في 5 محافظات، وتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد، بلغت 7.68%.

وتابع أن عدد أصوات المشاركين في جولة الإعادة في الداخل والخارج 600 ألف و965 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 594 ألفا و466 صوتا، بنسبة تعادل 98.92% من إجمالي الحضور، والباطلة 6499 صوتا بنسبة 1.08% من إجمالي الحضور، من أصل 7 ملايين و821 ألفا و517 ناخبا ممن لهم حق التصويت.

وأجريت جولة الإعادة في 5 دوائر وهي محافظات الغربية، وبنى سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد، وتنافس فيها 10 مرشحين على خمسة مقاعد بنظام الفردي، يمثلون 5 أحزاب و3 مستقلين.