جونسون ردا على خطاب سحب الثقة: سألتزم بالقانون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن "الحكومة يجب أن تقوم بعملها"، وإنه "سيلتزم بالقانون"، رداً على خطاب من أحد نواب مجلس العموم طالب بسحب الثقة منه في جلسة البرلمان، على خليفة فضيحة حفلات مقر رئاسة الوزارء.

وكانت النائب المحافظ توباياس إلوود، قال إنه سيقدم خطاباً لسحب الثقة من جونسون.

وشدد جونسون على أنه سيلتزم بالقانون فيما يتعلق بفضيحة الحفلات، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي سياق آخر، قال إن الحكومة ستواصل مسعاها لاستعادة الأموال التي حصل عليها البعض دون وجه حق، من المساعدات التي قدمتها الحكومة للمواطنين والشركات للتغلب على جائحة كورونا.

وقال جونسون إن الحكومة استعادت بالفعل 643 مليون جنيه إسترليني من تلك الأموال.