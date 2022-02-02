قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة العبور خلال "يناير الماضي" تخطّت معدلات الحركة خلال الشهر نفسه من السنوات السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن حركة العبور وصلت إلى 1774 سفينة مقابل 1594 سفينة في يناير من العام الماضي بزيادة نحو 11%.

وأوضح أن إيرادات يناير بلغت 544 مليون دولار، مؤكّدًا أن لا يوجد أي طريق بديل لقناة السويس حتى الآن، وأشار إلى زيادة قيمة رسوم العبور جاءت نتيجة التعافي في حركة التجارة العالمية والنقل البحري.

وأفاد ربيع بأن عام 2020 كان قد شهد أكبر عملية إغلاق على مستوى العالم، بينما في 2021 بدأت حركة نشاط في النقل البحري، ولا يزال هذا النشاط مستمرًا حتى الآن.

وأكّد أن زيارة رسوم العبور بنسبة 6% تتماشى مع الزيادات التي حدثت في الأسعار العالمية لا سيّما أسعار الشحن، مشدّدًا على أن تحديد نسبة الـ6% فقط جاءت من أجل المحافظة على العملاء.

وسبق أن كشف الفريق ربيع، يوم الثلاثاء، أنّ قناة السويس بدأت تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021.