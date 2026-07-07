اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية فجر الثلاثاء 7 صيادين فلسطينيين بعد مهاجمة مراكبهم أثناء عملهم قبالة ساحل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقال زكريا بكر، منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، في بيان، إن البحرية الإسرائيلية اعتقلت 7 صيادين، بينهم 5 من عائلة، بعد مهاجمة مراكبهم أثناء الصيد في البحر قبالة ساحل بلدة الزوايدة.

ويتعرض الصيادون في قطاع غزة لانتهاكات إسرائيلية متواصلة، تشمل إطلاق النار والقذائف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات، فضلاً عن اعتقال آخرين في حوادث متفرقة.

وتفرض إسرائيل قيوداً مشددة على الصيادين وتمنعهم من النزول إلى البحر منذ اندلاع الإبادة الجماعية في 8 أكتوبر 2023، إلا أن عشرات منهم يغامرون بحياتهم ويواصلون الصيد بحثاً عن لقمة العيش في ظل الفقر وتردي الأوضاع المعيشية.

كما دمر جيش الاحتلال خلال أشهر الحرب جميع مراكب الصيد، ما دفع الصيادين إلى استخدام قوارب يدوية صغيرة لكسب رزقهم.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، لم تشهد الأوضاع المعيشية في القطاع تحسناً ملموساً بسبب تنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، بما في ذلك فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد البناء.

وتم التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل مخلفةً أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريحاً، ودماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية.