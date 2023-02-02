الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران عدّلت سرا منشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران عدلت سرا منشأة لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب.

وانتهكت طهران التزامها بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمثل هذه الخطوات، حسبما قال مدير الوكالة رافاييل جروسي في فيينا الأربعاء.

وتنتج المنشأة اليورانيوم بنقاء يصل إلى 60% منذ نهاية عام 2022. وأشار جروسي في الماضي إلى أن إيران اقتربت من مستوى التخصيب بنسبة 90% اللازم لإنتاج أسلحة نووية. ويؤكد السياسيون الإيرانيون منذ سنوات أنهم لا يريدون صنع أسلحة نووية.

ووفقا لما ذكره جروسي الأربعاء، اكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال تفتيش غير معلن لمنشأة فوردو النووية، جنوب العاصمة طهران، أن آلات التخصيب قد تم تعديلها "بشكل كبير" منذ نوفمبر.

ولم تذكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما إذا كان ذلك قد زاد الطاقة الإنتاجية وكيف حدث ذلك.

وقال جروسي للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إن إيران لديها بالفعل ما يكفي من اليورانيوم لصنع عدة أسلحة نووية إذا تم تخصيب هذه المادة بشكل أكبر. ومع ذلك، شدد جروسي على أنه لا يزال أمام طهران طريق طويل لتقطعه مع العقبات التقنية والسياسية قبل أن تتمكن من بناء مثل هذه الأسلحة.

وتعهدت إيران في 2015 بالحد من برنامجها النووي. وفي المقابل، تم رفع العقوبات الغربية عن الجمهورية الإسلامية.

وبعد انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق، تراجعت طهران تدريجيا عن القيود. كما أن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مجمدة منذ شهور.