غلق كلي بطريق منشأة البكاري أسفل الدائري بالهرم لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلي بطريق منشأة البكاري بحي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري اتجاه ميدان الساعة فقط لمسافة ٧٥ مترا لمدة شهر، ابتداءً من الساعة الـ12 صباح يوم الجمعة المقبل إلى صباح السبت 4 مارس المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت المحافظة، أن سبب الغلق هو تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص، التي تربطه مع الطريق الدائري "القوس الغربي"، ذاكراة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الأتية، حيث تم تحويل شارع منشأة البكاري في الاتجاه القادم من ميدان الساعة اتجاه أسفل الطريق الدائري في محيط منطقة الأعمال إلى اتجاهين لحركة المرور.

وتم استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطي قبل منطقة الأعمال لنقل حركة المرور القادمة من أسفل الطريق الدائري للاتجاه الآخر الذي تم تحويله إلى اتجاهين.

حركة سير المركبات بشارع منشأة البكاري القادمة من أسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه ميدان الساعة تقوم بالدخول للاتجاه الآخر "القادم من ميدان الساعة" قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطي، التي تم استحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

ثم استكمال السير بمسار التحويلة إلمشار إليها لمسافة ما يقرب من ٧٥ مترا ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه ميدان الساعة عن طريق فتحة خروج -موجودة حاليا- بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم، بالمتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وإزالة أي معوقات مع ضرورة إعادة رصف الطريق عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من "الكشافات، الطواحين الضوئية، الحواجز الفسفورية" اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.