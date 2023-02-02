مفوضية الاتحاد الأوروبي تتعهد بتقديم دعم عسكري ومالي جديد لأوكرانيا

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تعهد مسؤولو المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بتزويد أوكرانيا التي مزقتها الحرب بمزيد من الدعم الإنساني والعسكري والمالي فيما يواصلون زيارة تستغرق يومين للعاصمة كييف.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة لها وإلى جوارها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن :"وجودهم في كييف اليوم يعطي رسالة واضحة للغاية بأن الاتحاد الأوروبي بأكمله يتضامن مع أوكرانيا على المدى الطويل".

وأضافت فون دير لاين إن الدعم الاقتصادي والإنساني والعسكري من التكتل لأوكرانيا يصل حتى الآن إلى ما يقرب من 50 مليار يورو (55 مليار دولار).

وأعلنت رئيسة المفوضية أن التكتل سيزود أوكرانيا بمبلغ 150 مليون يورو لمعدات الطاقة إضافة إلى 35 مليون مصباح كهربائي إضافي موفر للطاقة و2400 مولد بعد الضربات الروسية المتكررة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.

ورحب زيلينسكي بالدعم المالي لتحسين رعاية الأطفال ومن بين ذلك دور الأيتام إبان الحقبة السوفيتية.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن دول التكتل تخطط لتدريب ما إجماليه 30 ألف جندي أوكراني.

وجاء هذا الإعلان الرسمي خلال زيارة قام بها العديد من مسؤولي المفوضية إلى كييف ويضاعف عدد مهمة التدريب العسكري الجارية للاتحاد الأوروبي والتي كانت في السابق 15 ألف جندي.

وقال بوريل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن الجنود الأوكرانيين سيتلقون تدريبا متخصصا بالإضافة إلى تعليمات فنية لمعدات جديدة من بينها دبابات ليوبارد 2 القتالية.

كما شارك بوريل خططا مع شميهال لتقديم 25 مليون يورو لأوكرانيا للمساعدة في تمويل عمليات إزالة الألغام.

وأضاف في تغريدته على تويتر "حماية المدنيين وسبل عيشهم لها الأولوية".

وقبل الاجتماع، كتب بوريل على تويتر: "وصلت إلى كييف من أجل إيصال أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف بوريل: "أوروبا تقف متحدة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول. وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم من أجل الفوز وإعادة البناء".

يشار إلى أن فون دير لاين وبوريل و14 مفوضا آخر من الاتحاد الأوروبي وصلوا إلى كييف للقاء أعضاء الحكومة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى كييف غدا الجمعة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وغردت فون دير لاين عبر موقع تويتر: "نحن هنا معا لإظهار أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا بكل قوة".