ارتفاع مبيعات سيارات هيونداي وكيا في أمريكا بنسبة 15% الشهر الماضي

أعلنت مجموعة هيونداي موتور جروب الكورية الجنوبية للسيارات، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعات شركتي هيونداي موتور وكيا كورب التابعتين لها، في الولايات المتحدة خلال يناير الماضي بنسبة 15% سنويا، بفضل المبيعات القوية لسيارات الدفع الرباعي والسيارات الصديقة للبيئة.

وباعت هيونداي وكيا، 103984 سيارة خلال الشهر الماضي في أهم سوق للسيارات في العالم مقابل 90360 سيارة مسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مبيعات هيونداي في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 9% سنويا إلى 52001 سيارة وقفزت مبيعات كيا بنسبة 22% إلى 51983 سيارة. لم تتضمن أرقام هيونداي نتائج مبيعات علامتها التجارية المستقلة "جينيسيس" للسيارات الفارهة.

وقال إريك واتسون، نائب الرئيس المسؤول عن المبيعات في كيا أمريكا، في بيان: "في أعقاب أفضل أداء سنوي لمبيعات التجزئة على الإطلاق، استقبلت كيا العام الجديد بالمبيعات المحطمة للأرقام القياسية للشهر السادس على التوالي بفضل شعبية سيارات الدفع الرباعي والسيارات الكهربائية".

وأضاف أن العام الجديد من المتوقع أن يكون عاما مثيرا آخر لـ كيا مع زيادة إنتاج "تيلورايد"، وطرح نسخة 2024 من "سيلتوس" في الوقت القريب، والإنتاج الكامل لـ "سبورتاج" و"إي في 6" و"نيرو".

في الوقت نفسه انخفضت مبيعات كيا في الولايات المتحدة خلال العام الماضي بنسبة 1ر1% سنويا إلى 693549 سيارة، بينما انخفضت مبيعات هيونداي بنسبة 9ر0% إلى 780675 سيارة. يتضمن رقم هيونداي مبيعات سيارات جينيسيس.