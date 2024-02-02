مديرية الشباب بالجيزة تطلق فعاليات المُلتقيات البرلمانية لأعضاء برلمان الشباب

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فعاليات المُلتقيات البرلمانية لأعضاء برلمان الشباب على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمركز شباب أرض اللواء.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على ضرورة الإهتمام بالتوعية السياسية للشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بذلك إيمانا منه بالدور الفعال والمؤثر للشباب في الحياة السياسية داخل المجتمع المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن أهمية تنفيذ تلك الملتقيات يرجع إلى دورها في توعية الشباب وإكسابهم العديد من المهارات التي تؤهلهم للمشاركة في الحياة السياسية من خلال التعرف على أدوات الرقابة البرلمانية.

وتستهدف المُلتقيات، تنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبية على آليات واختصاصات نموذج محاكاة مجلس النواب، وإجراءات وضوابط افتتاح جلسة مجلس النواب وإدارتها وإنهائها، ونظام الحديث في الجلسة وضوابط إعداد جدول أعمال الجلسة وكذلك تدريب الأعضاء على جلسة برلمانية وعقد جلسة برلمانية متكاملة، وذلك على أيدى خبراء برلمانيين من الأمانة العام بمجلس النواب.