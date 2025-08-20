صلاح يعادل إنجاز رونالدو التاريخي في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عادل إنجازًا تاريخيًا للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الحالي.

وبحسب شبكة «أوبتا» العالمية للإحصاءات، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ البريميرليج يتوج بجوائز رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة الصحفيين الرياضيين كأفضل لاعب في موسم واحد مرتين، بعد إنجازه الأول في موسم 2017-2018.

وبذلك يعادل صلاح إنجاز رونالدو الذي سبق وأن حقق هذا الثلاثي الذهبي في موسمي 2006-2007 و2007-2008، ليؤكد النجم المصري مكانته بين نخبة أساطير اللعبة.

وكان محمد صلاح قد تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، ليحصدها للمرة الثالثة في مسيرته، في إنجاز فريد لم يسبقه إليه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة.