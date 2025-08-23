الهند: الرسوم الجمركية الأمريكية غير عادلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار قرار الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على بلاده لشرائها النفط من روسيا بأنه "غير عادل".

جاء ذلك في كلمته، السبت، خلال منتدى قادة العالم 2025 الذي نظمته صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية في نيودلهي.

وأكد جايشانكار الذي وصف الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "غير عادلة وغير منطقية" بسبب الحاجة إلى شراء النفط من روسيا، أنه يواصل المفاوضات مع إدارة واشنطن.

وأضاف: "يقولون إننا نمول وندعم الحرب (روسيا وأوكرانيا)، لكن التجارة بين روسيا وأوروبا أكبر من التجارة بين الهند وروسيا".

وأردف: "إذا كانت حجتكم هي الطاقة، فإن أوروبا تحصل على طاقة أكبر. وإذا كانت حجتكم هي من يتاجر أكثر، فإنهم (أوروبا) يفعلون أكثر منا".

وشدد على أن للهند الحق في تقرير مصالحها الوطنية، وأنها تواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة رغم التوتر.

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، أنها ستُعلّق إرسال طرود البريد إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 25 أغسطس بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الهند.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 أغسطس الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع القادمة من الهند، بسبب شراء الهند للنفط الروسي .