روته يشكر تركيا لعزمها استضافة قمة الناتو في 2026

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، الأربعاء، عن شكره لتركيا إزاء عزمها استضافة قمة الحلف في العام المقبل.

وأوضح روته في بيان نشره الحلف بخصوص القمة المزمع عقدها يومي 7 و8 يوليو 2026، أن "تركيا حليف قوي للناتو لأكثر من 70 عاما، وقدمت مساهمات لا تقدر بثمن لأمننا المشترك".

وقال: "أشكر تركيا لاستضافة هذا الحدث"، مبينا أن القمة ستعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن قادة دول الحلف سيواصلون في القمة جهودهم لجعل الناتو تحالفا أقوى وأكثر عدالة وفعالية، مضيفا: "وهكذا سيكون الحلفاء جاهزين للرد على التحديات الخطيرة التي تواجه أمنهم الجماعي".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في يوليو الماضي أن أنقرة ستستضيف قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها في يوليو 2026.