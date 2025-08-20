حرص عمر طارق لاعب منتخب مصر لكرة السلة، على طمأنة الجماهير المصرية على حالته بعد الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا.

ويشارك عمر طارق حاليًا رفقة منتخب مصر الأول للرجال لكرة السلة في بطولة الأفروباسكت والمقامة في أنجولا.

وأكد عمر طارق في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة، أنه على ما يرام ويستعيد لياقته خطوة بخطوة ولكنه أفضل الآن بشكل كبير ولازال لديه الكثير سيقدمه في الفترة المقبلة، وسيعود لمستواه المعهود قريبًا.

تابع عمر أنه سعيد للغاية بتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي مباشرة بعد التأهل متصدرًا، ليلعب مباراة أقل عن بعض الفرق الأخرى.

وتطرق عمر للحديث عن دعم الجماهير المصرية، مؤكدًا أن الجميع يشعر بهذا الدعم وأن هناك اهتمام وتغطية مميزة، والذي يمثل فارقًا كبيرًا مع الفريق.

أتم أنه يتمنى أن يستمر هذا التشجيع في الفترة المقبلة، مشددًا أنه يعد ببذل أقصى الجهد لتحقيق أفضل النتائج والوصول لأبعد نقطة في البطولة لإسعادهم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميرون في الدور ربع النهائي من بطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في أنجولا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، ليواجه المنتخب الكاميروني الذي تأهل عقب فوزه في الدور ثمن النهائي على حساب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 77–68.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كل من عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبدالناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، أحمد أبو العلا.

ويرأس البعثة طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى استشفاء، السيد علي المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.