مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة بولاية فلوريدا الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، في حادث تحطم طائرة ركاب صغيرة، اليوم، فوق مجمع سكني يضم كرفانات متنقلة في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية، في بيان، بأن أحد الضحايا هو قائد الطائرة، التي كانت من طراز (بيتشكرافت بونانزا في 35)، والآخرين من بين سكان المجمع، مشيرة إلى أن شخصا رابعا أصيب في الحادث.

وذكرت أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث، على الرغم من تأكيدها أن الطيار أبلغ عن عطل في محرك طائرته، ذات المحرك الواحد، لحظات قبل سقوطها.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سجلت، خلال السنوات الأخيرة، عديد الحوادث من هذا القبيل، والتي كان من بينها تحطم طائرة من طراز بيتشكرافت A36، خلال مايو الماضي بالقرب من مطار بيج بير في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.