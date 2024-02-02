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تقرير: الداخلية البريطانية تبدد آمالا لعودة مهاجرين أتراك لبلدهم

لندن - د ب أ
نشر في: الجمعة 2 فبراير 2024 - 12:45 م | آخر تحديث: الجمعة 2 فبراير 2024 - 12:45 م

يبدو أنه من غير المرجح أن يمضي اتفاق عودة محتمل لإعادة مهاجرين إلى تركيا، قدما، بعد تقارير بأن مسئولي وزارة الداخلية البريطانية ذكروا أن تركيا ليست دولة آمنة، بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن آمال الوزراء في التوصل إلى اتفاق لإعادة المهاجرين، على غرار الاتفاق الحالي مع ألبانيا، قد انهارت بعد مراجعة داخلية أشارت إلى أن تركيا "دولة لا تستوفي معايير كونها" آمنة بشكل عام، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وأشاد رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك وزعماء بارزون آخرون من حزب المحافظين باتفاق ألبانيا، كونه يمثل نجاحا رئيسيا في محاولة رئيس الوزراء لوقف عبور القوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي. لكن يبدو الآن أن من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق مماثل مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

وقفزت نسبة المواطنين الأتراك، الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، على متن قوارب صغيرة، من 2%، في عام 2022، لتصل إلى أكثر من 10% العام الماضي.

وطبقا للصحيفة، فإن مراجعة وزارة الداخلية توصلت إلى أن تحليلا أظهر أن 99% من حالات اللجوء التركية، إلى المملكة المتحدة، استندت إلى "مخاوف من الدولة"، وانتقدت الوثيقة أيضا استخدام البلاد "المفرط في الحماس" لقانون مكافحة الإرهاب واستقلال المحاكم.

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