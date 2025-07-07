استشهاد شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في جنوبي لبنان

استشهد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، لسيارة في بلدة دير كيفا في جنوبي لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة دير كيفا في جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط شهيد.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة دير كيفا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد ألقت، ظهر اليوم الاثنين، قنبلة صوتية عند أطراف بلدة الضهيرة الحدودية في جنوب لبنان.

وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قبل ظهر اليوم الاثنين، باتجاه مركب للصيد في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.