الشاباك ينشر صورا لتحضيرات الوحدة التي اغتالت 3 شبان في هجوم مستشفى جنين

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، مجموعة من الصورة الخاصة بتحضيرات مقاتلي الوحدة العملياتية الخاصة بالشاباك الإسرائيلي والتي اغتالت 3 شبان في مدينة جنين.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم، أن جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" قد نشر مجموعة خاصة من الصور المتعلقة بتحضير مقاتلي "المستعربين" التابعة للوحدة العملياتية الخاصة والتي اغتالت 3 فلسطينيين، قبل يومين داخل مستشفى في مدينة جنين.



وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه وبشكل غير طبيعي، نشر جهاز الشاباك صور تحضير مقاتلي المستعربين وهم يستعدون للقيام بعملية إغارة على مستشفى ابن سينا بجنين، في الثلاثين من الشهر الماضي.



ويوم الثلاثاء الماضي، اغتيل 3 شبان في مستشفى "ابن سينا" في جنين، إثر اقتحام قوة خاصة إسرائيلية المستشفى، وتسللت إلى الطابق الثالث من المستشفى، واغتالت الشبان باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان.



والشهداء الثلاثة هم: محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة.