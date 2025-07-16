تقارير: ليفربول يبدأ مفاوضات التعاقد مع رودريجو

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود اهتمام من جانب نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع رودريجو، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة ليفربول أبدت اهتمامًا قويًا برودريجو، كما أرسلت مبعوثًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد لبدء المفاوضات رسميًا مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن نادي ليفربول يخطط لإبرام صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويريد التعاقد مع رودريجو لشغل مركز الجناح الأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن رودريجو لا يزال يُفضل الاستمرار في ريال مدريد، ومن المفترض أن يجتمع مع إدارة النادي لمناقشة مستقبله، إلا أنه لن يُمانع أيضًا مغادرة الميرنجي في الصيف الجاري، بشرط أن يُسمح له باختيار وجهته.

يُذكر أن البرازيلي رودريجو كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادمًا من سانتوس البرازيلي، وخاض مع الفريق 270 مباراة، أحرز خلالهم 68 هدفًا، وصنع 51 آخرين.