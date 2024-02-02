ماكرون يندد بمقتل وإصابة 5 فرنسيين في غارة روسية بأوكرانيا

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ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بمقتل إثنين من مواطنيه وإصابة ثلاثة آخرين في غارة روسية في أوكرانيا أمس الخميس.

وبحسب ما أوردته قناة" فرنسا 24" بموقعها الإلكتروني اليوم، وصف ماكرون الغارة بأنها"عمل جبان ومشين". فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية فتح تحقيق في انتهاك لقوانين الحرب.

وقالت السلطات الفرنسية إن القتيلين "عاملان بالإغاثة الإنسانية".

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عبر منصة إكس: "دفع اثنان من العاملين الفرنسيين بالإغاثة الإنسانية حياتهما ثمنا لجهودهما تجاه الأوكرانيين".

وأضاف سيجورنيه، من دون أن يحدد المنظمة التي ينتمي إليها القتيلان، "سيتعين على روسيا تحمل المسؤولية عن جرائمها".

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن الضحيتين قتلا في قصف على بلدة بيريسلاف الصغيرة الواقعة على الضفة الشمالية لنهر دنيبرو قرب خط المواجهة.