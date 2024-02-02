بدء إضراب موظفي المناولة الأرضية في مطار هامبورج بسبب نزاع على الأجور

بعد يوم واحد من تنظيم إضراب من قبل موظفي أمن الطيران، في الكثير من المطارات الألمانية لمدة يوم واحد، دخل إضراب آخر، حيز التنفيذ في مطار "هامبورج.

وكانت نقابة العاملين في قطاع الخدمات "فيردي" ، قد دعت موظفي المناولة الأرضية إلى الإضراب، اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا(0200 بتوقيت جرينتش) إلى الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة مساء اليوم الجمعة. وطبقا للمطار، يتعين أن يكون تأثير ذلك على الركاب محدودا.

وفي بادئ الأمر، تم إلغاء خمس رحلات مغادرة وثلاث رحلات وصول، في الصباح، طبقا للموقع الالكتروني للمطار. وتابع البيان أن معظم تلك الرحلات كانت من وإلى هلسنكي وميونخ.

وكان مطار "هامبورج" قد خطط في بادئ الأمر لـ135 رحلة مغادرة و132 رحلة وصول، يبلغ عدد ركابها أكثر من 37 ألفا اليوم الجمعة.

ومن جهة أخرى، بدأ عمال النقل العام المحليون، في حوالي 80 مدينة وبلدة ألمانية إضرابا عن العمل اليوم الجمعة ويستمر لمدة يوم واحد، في أحدث مشاهد الإضطرابات العمالية التي يشهدها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجرى تحذير الركاب من توقعات بتراجع الخدمة أو توقفها على خطوط الحافلات والترام ومترو الأنفاق في مدن بجميع أنحاء ألمانيا، باستثناء بافاريا.

ويأتي هذا الإجراء بعد يوم من إضراب موظفي أمن المطارات في 11 مطارا ألمانيا. وفي الأسبوع الماضي، أدى إضراب سائقي القطارات إلى توقف شبكة السكك الحديدية في البلاد لمدة خمسة أيام.

وتجري حاليا مفاوضات بشأن أجور عمال وسائل النقل العام في جميع ولايات ألمانيا الستة عشر تقريبا.

يشار إلى أن هذه الإضرابات تحظى بدعم من مجموعة الحفاظ على المناخ "أيام الجمعة من أجل المستقبل". وتنظم احتجاجات ومسيرات إقليمية للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتحسين وسائل النقل العام.