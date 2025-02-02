نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا في كلية دار العلوم

تفقد الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم، برافقة الدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد.

وخلال الجولة، مر نائب رئيس الجامعة، على اللجان التي شملت (دبلومة العلوم العربية والإسلامية، والماجستير، والدكتوراة) في أقسام النحو والصرف والعروض، وعلم اللغة، والدراسات الأدبية، والبلاغة والنقد الأدبي، والشريعة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والفلسفة الإسلامية.

وتضمنت امتحانات دبلومة العلوم العربية والإسلامية 8 طلاب، وشملت امتحانات الماجستير 72 طالبًا وطالبة، امتحانات الدكتوراة 48 طالبًا وطالبة.

ووجه نائب رئيس الجامعة، بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.