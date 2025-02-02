إيران تعتقل ناشطا سياسيا انتقد النظام الحاكم

أعلنت زوجة الناشط السياسي الإيراني مهدي نصيري، اعتقاله من قبل السلطات الإيرانية بعد انتقاده للنظام الحاكم في البلاد.

وكتبت فريشته مازنيناني، زوجة نصيري، عبر قناة تليجرام مرتبطة بنصيري، أن اعتقاله تم بعد زيارة الزوجين لمجمع يضم مقبرة الشاعر الفارسي الشهير فردوسي في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقام نصيري بتصوير مقطع فيديو تحدث فيه عن فردوسي ودوره الكبير في اللغة الفارسية، وفقا لما ذكرته زوجته. وقالت مازنيناني إن نصيري أشار أيضا إلى أن المجمع الذى يضم المقبرة تم إنشاؤه في عام 1934 في عهد رضا شاه بهلوي، وتم تطويره في عام 1964 على يد ابنه محمد رضا شاه بهلوي، الذي كان آخر شاه لإيران وتم الإطاحة به في الثورة الإسلامية عام 1979.

وفحص الأمن في المجمع هاتف نصيري والفيديو قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى مركز الشرطة. ثم تم اقتياده من قبل قوات الاستخبارات، حسبما أفادت زوجته.

ولا يزال سبب اعتقاله غير واضح، ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية أي تفاصيل حول هذا الموضوع بعد.