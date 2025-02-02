قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن نادي الزمالك يعاني من أزمات متراكمة منذ 15 عاما من تغير مجالس الإدارات وتعاقب اللجان والخلافات المستمرة، مضيفا: «تأملنا خيرًا في المجلس الحالي.. وما زلنا نتأمل».



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»، أن المجلس الحالي ورث مشكلات عديدة وصفها بـ«غير الطبيعية» مستشهدا بقضيتي حجز بقيمة 20 مليون جنيه، فضلا عن قضية المهاجم المغربي خالد بو طيب الذي ألزم النادي بسداد 60 مليون جنيه.

ووصف مهمة المجلس الحالي بـ«شبه الانتحارية»، موضحا أنه تسلم «ناديا محروقا ليس فيه شيء، وكل يوم يكتشف مشكلة جديدة وعثرة جديدة، وعليه 500 ألف قضية»، حسب تعبيره، متابعا: «حاولنا بقدر الإمكان أن نقف وندعم الفريق، وعقدنا اجتماعا مع بعض رجال الأعمال، وكانت الأولوية صرف رواتب اللاعبين، وهو ما تم بالفعل».



وأشار إلى تشكيل لجنة من لاعبي الزمالك السابقين، برئاسة أحمد حسام ميدو، لاختيار اللاعبين الجدد، مؤكدا أن رجال الأعمال سيدعمون النادي ماليا للتعاقد على صفقات جديدة بناء على ما يتفق عليه ميدو مع المدرب كريستيان جروس.



ونفى وجود مجلس إدارة مواز، مؤكدا أنهم مجموعة من محبي الزمالك هدفهم دعم المجلس الحالي، لافتا أن اختيار ميدو لرئاسة اللجنة جرى بموافقة رئيس النادي حسين لبيب.