السويد: لا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين على أوضاع غزة

وصفت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينرجارد، الوضع بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بأنه "بالغ الخطورة"، داعية إلى التحرك و"عدم البقاء متفرجين".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلتها بها الوزيرة السويدية، الاثنين، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الذين يجتمعون اليوم لمراجعة مسألة تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

ستينرجارد أضافت أن السويد تُعد ثاني أكبر دولة تقدم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة، معربةً عن خيبة أمل بلادها الكبيرة بسبب عدم تمكنها من إيصال هذه المساعدات بسبب الحصار الإسرائيلي.

وشددت الوزيرة على أنه لا ينبغي نسيان "الوضع بالغ الخطورة" في غزة، وحذّرت قائلةً: الناس يعانون، ولا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين".

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص المادة الثانية منها على أن الشراكة مشروطة "بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 187 ألف من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.