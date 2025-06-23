وزير الكهرباء يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بالجيزة والبحر الأحمر على الشبكة الكهربائية

توجيهات بالالتزام بالمخطط الزمني لمشروع دعم الشبكة الموحدة للكهرباء

-عصمت: الالتزام بالمخطط الزمني لمشروع دعم الشبكة الموحدة

-وزير الكهرباء: زيادة قدرة الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات ربط محطة محولات جرزا جهد 220/66/11/ ك ف، بمحافظة الجيزة، على الشبكة الكهربائية، وزيادة سعة وإعادة تأهيل محطة محولات غرب بكر جهد 500/ 202/ 22/ ك ف بمحافظة البحر الأحمر وربطها على الشبكة، وذلك في إطار الإجراءات التي تجريها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة للكهرباء.

ووجه "عصمت"، بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمني لمشروع دعم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن محطة محولات جرزا تعمل على توفير التغذية الكهربائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق، وكذلك مجابهة الأحمال المرتفعة وتعمل على استقرار وضبط الجهود بنطاق جنوب الجيزة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي زيادة سعة محطة غرب بكر وإعادة تأهيل المحطة في إطار خطة دعم الشبكة الموحدة بمنطقة خليج السويس؛ لاستيعاب زيادة تفريغ قدرات الطاقة المتجددة في المنطقة ودعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من طاقة الرياح، في ظل التوجه نحو التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية.

وأوضح الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية، وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدقيقة لكل البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميداني في مواقع العمل وتكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الوزارة والشركة القابضة خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.

وقال "عصمت"، إن الوزارة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى أهمية خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون.

وأوضح المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وكذا تعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار، مضيفًا أن الكهرباء ركيزة أساسية لخطة التنمية الشاملة التي يجري تنفيذها في المجالات والمحافظات كافة.